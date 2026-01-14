Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTOU

Ator da Globo explica afastamento da emissora e surpreende

Artista está vivendo personagem na novela Coração Acelerado

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/01/2026 - 18:18 h
Atores de Coração Acelerado
Atores de Coração Acelerado -

A nova novela da Globo, Coração Acelerado, chegou trazendo de volta às telinhas Daniel de Oliveira. Conhecido por trabalhos como O Rebu (2014) e Nada Será Como Antes (2018), o ator explicou que um dos motivos de seu afastamento da televisão foi o fato de ter se tornado dono de um bar.

O empreendimento, localizado em Belo Horizonte (MG), tem temática voltada ao futebol e é famoso por reunir até mil pessoas em dias de jogos do Atlético-MG.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu estava construindo um bar em Minas, preferi ficar ali em BH. Mas agora está tudo estruturado e pensei: ‘Está na hora de voltar e fazer o que amo na vida’. Minha relação com a Globo é antiga: entrei em 1999, em Malhação. Trabalhei muito, com muitas idas e vindas”, explicou o ator durante uma coletiva de divulgação da novela.

Leia Também:

Três Graças terá crime brutal inspirado no caso Elize Matsunaga
Globo faz mudança histórica no horário do futebol aos domingos
Atriz da Globo revela quanto gastou em cirurgia de redesignação sexual

Entre os sucessos de Daniel estão Onde Está Meu Coração (2021) e Aruanas (2021). Ele também integrou o elenco da supersérie Os Dias Eram Assim (2017) e fez uma participação em Guerreiros do Sol (2025).

Em Coração Acelerado, o ator interpreta Alaorzinho, herdeiro de grandes empresas que vive um triângulo amoroso com Zilá (Leandra Leal), sua esposa, e Janete (Letícia Spiller), irmã da personagem.

“Depois de 20 anos, volta a Janete, e esse amor acontece. Mas a Zilá fica invocada e quer esquentar o casamento. Essa novela tem humor até para o meu personagem, sinto ele muito engraçado também”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Daniel de Oliveira D 🔺 N (@danieldeoliveiramor)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo novela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atores de Coração Acelerado
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Atores de Coração Acelerado
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Atores de Coração Acelerado
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Atores de Coração Acelerado
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x