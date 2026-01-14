Ator da Globo explica afastamento da emissora e surpreende

Atores de Coração Acelerado - Foto: Globo/Manoela Mello

A nova novela da Globo, Coração Acelerado, chegou trazendo de volta às telinhas Daniel de Oliveira. Conhecido por trabalhos como O Rebu (2014) e Nada Será Como Antes (2018), o ator explicou que um dos motivos de seu afastamento da televisão foi o fato de ter se tornado dono de um bar.

O empreendimento, localizado em Belo Horizonte (MG), tem temática voltada ao futebol e é famoso por reunir até mil pessoas em dias de jogos do Atlético-MG.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu estava construindo um bar em Minas, preferi ficar ali em BH. Mas agora está tudo estruturado e pensei: ‘Está na hora de voltar e fazer o que amo na vida’. Minha relação com a Globo é antiga: entrei em 1999, em Malhação. Trabalhei muito, com muitas idas e vindas”, explicou o ator durante uma coletiva de divulgação da novela.

Entre os sucessos de Daniel estão Onde Está Meu Coração (2021) e Aruanas (2021). Ele também integrou o elenco da supersérie Os Dias Eram Assim (2017) e fez uma participação em Guerreiros do Sol (2025).

Em Coração Acelerado, o ator interpreta Alaorzinho, herdeiro de grandes empresas que vive um triângulo amoroso com Zilá (Leandra Leal), sua esposa, e Janete (Letícia Spiller), irmã da personagem.

“Depois de 20 anos, volta a Janete, e esse amor acontece. Mas a Zilá fica invocada e quer esquentar o casamento. Essa novela tem humor até para o meu personagem, sinto ele muito engraçado também”, afirmou.