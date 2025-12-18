EITA!
Belo abre o jogo sobre cenas com ex, Viviane Araújo, em Três Graças
Cantor fala sobre sucesso de Misael, mudança nos planos da trama e cenas com a ex-namorada
Por Beatriz Santos
No ar na novela Três Graças, Belo celebrou a repercussão de seu personagem, Misael, comentou a ampliação de seu papel na trama e falou sobre a expectativa para contracenar com Viviane Araujo, sua ex-companheira.
Diante das especulações nas redes sociais, o cantor e ator destacou o profissionalismo de ambos e afirmou que o reencontro deve marcar um momento importante da história.
Leia Também:
Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo. Segundo o cantor, sua participação na novela inicialmente seria curta, mas acabou ganhando novos rumos com a resposta positiva do público. A popularidade de Misael, inclusive, tem rendido abordagens frequentes nas ruas, algo que surpreendeu o artista.
“Na real, eu entrei na novela para fazer acho que cinco ou seis capítulos, aí a gente ganhou uma história toda. O Misael é um querido do público, onde eu tenho passado as pessoas me param e falam ‘ah, eu amo Misael’, ‘vem cá, eu vou dar uma carona para o Misael no elevador’ e ‘eu quero tirar foto com o Misael’, então você vê como ele é tão popular. O Misael a gente encontra em todos os lugares. Eu vejo muitos [por aí]”, contou à Quem.
Com o crescimento do personagem, surgiram também comentários sobre a entrada de Viviane Araujo na novela e o reencontro do ex-casal em cena. Belo reconheceu que a situação desperta curiosidade, mas reforçou que o foco está no trabalho e na construção da narrativa.
“Vai acontecer um monte de coisa e lógico que a Viviane, que é minha ex, [entrando na novela], a especulação muda muito, fomenta muito mais na internet, em todos os sentidos. Mas é profissional, ela é atriz, eu também sou ator. Acho que vai ser um encontro muito bonito do Misael. Acho que vai ser muito bom para o Misael e para todos nós, com toda certeza”, afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes