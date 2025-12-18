Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Belo abre o jogo sobre cenas com ex, Viviane Araújo, em Três Graças

Cantor fala sobre sucesso de Misael, mudança nos planos da trama e cenas com a ex-namorada

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

18/12/2025 - 9:21 h
Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo
Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo -

No ar na novela Três Graças, Belo celebrou a repercussão de seu personagem, Misael, comentou a ampliação de seu papel na trama e falou sobre a expectativa para contracenar com Viviane Araujo, sua ex-companheira.

Diante das especulações nas redes sociais, o cantor e ator destacou o profissionalismo de ambos e afirmou que o reencontro deve marcar um momento importante da história.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após briga com Zezé, SBT escolhe outro cantor para especial
SBT impõe regra contra Zezé Di Camargo após polêmica
Três Graças: Gerluce leva tombo de Paulinho e tem final definido

Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo. Segundo o cantor, sua participação na novela inicialmente seria curta, mas acabou ganhando novos rumos com a resposta positiva do público. A popularidade de Misael, inclusive, tem rendido abordagens frequentes nas ruas, algo que surpreendeu o artista.

“Na real, eu entrei na novela para fazer acho que cinco ou seis capítulos, aí a gente ganhou uma história toda. O Misael é um querido do público, onde eu tenho passado as pessoas me param e falam ‘ah, eu amo Misael’, ‘vem cá, eu vou dar uma carona para o Misael no elevador’ e ‘eu quero tirar foto com o Misael’, então você vê como ele é tão popular. O Misael a gente encontra em todos os lugares. Eu vejo muitos [por aí]”, contou à Quem.

Com o crescimento do personagem, surgiram também comentários sobre a entrada de Viviane Araujo na novela e o reencontro do ex-casal em cena. Belo reconheceu que a situação desperta curiosidade, mas reforçou que o foco está no trabalho e na construção da narrativa.

“Vai acontecer um monte de coisa e lógico que a Viviane, que é minha ex, [entrando na novela], a especulação muda muito, fomenta muito mais na internet, em todos os sentidos. Mas é profissional, ela é atriz, eu também sou ator. Acho que vai ser um encontro muito bonito do Misael. Acho que vai ser muito bom para o Misael e para todos nós, com toda certeza”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo Três Graças Viviane Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Viviane Araújo interpretará Consuelo, uma antiga relação de Misael, personagem vivido por Belo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x