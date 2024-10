Cleber Machado se manifesta sobre rumores de saída do SBT

Cleber Machado declarou que não assinou contrato com a Record para trabalhar em transmissões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista em 2025.

Leia Mais:

>>> Confira lista de atores e atrizes que foram demitidos pela Globo

>>> Régis Rösing, Mauricio Noriega e Jaime Jr. são demitidos da Globo



>>> TV Globo faz ‘passaralho’ com jornalistas veteranos



Segundo o narrador, ele recebeu uma oferta e comunicou ao SBT, emissora com a qual ainda tem contrato. "Recebi uma proposta e comuniquei imediatamente ao SBT. Não há ainda nada firmado", disparou, em comunicado oficial do SBT.

"E todas as partes envolvidas estão sabendo de todo o processo, de toda a negociação", confirmou Cleber Machado, que segue contratado pelo SBT.

A informação de que o narrador havia assinado com a Record foi divulgada pelo Portal Leo Dias no último sábado, 5.