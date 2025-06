Como assim? SBT cria 1º programa do Brasil apresentado por "robô"

SBT lançará novo programa - Foto: Reprodução | SBT

O SBT promete movimentar sua programação com novidades a partir da semana que vem. Além de mudanças em alguns horários, o canal colocará no ar um novo formato: o No Alvo.

A atração contará com um formato de entrevista que confrontará personalidades a partir de informações divulgadas nas redes sociais. A maior novidade, porém, está no apresentador do programa: será um "robô" o entrevistador.

Isso mesmo! O entrevistado será confrontado por uma inteligência artificial. Alguns nomes já gravaram o projeto, como Pablo Marçal e Leo Dias.

A estreia de No Alvo está marcada para junho. O programa será exibido sempre às segundas-feiras, por volta das 22h30.

SBT com menos sensacionalismo

Nos últimos dias, a presidente do canal, Daniela Beyruti, garantiu que o jornalismo passará a contar com menos sensacionalismo e notícias "pesadas".

Atendendo a uma determinação direta da filha de Silvio Santos, os telejornais SBT News Manhã e Primeiro Impacto deixaram de lado o tom trágico e apostaram em uma abordagem mais leve e descontraída.

Segundo Daniela, o objetivo é livrar o público do “clima pesado” e oferecer um conteúdo mais saudável, mesmo diante da realidade difícil enfrentada pelo noticiário diário.