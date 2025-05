Faustão aparece no SBT e motivo surpreende

Faustão falou brevemente na emissora - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Faustão surpreendeu os telespectadores do SBT na tarde deste domingo, 11. O apresentador fez uma participação especial na emissora de Silvio Santos, em homenagem a sua esposa, Luciana Cardoso, com relação ao Dia das Mães.

O convite foi feito após Luciana participar do quadro Passa ou Repassa, do programa ‘Domingo Legal’, apresentado por Celso Portiolli, ao lado dos filhos, João e Rodrigo Silva, disputando contra a família do jornalista César Filho.

“Meu querido Celso Portiolli. Só você mesmo pra ter paciência pra receber essa família Buscapé aí. Hoje é um dia especial, por ser Dia das Mães, é claro, e serve pra todo mundo fazer uma reflexão. Tem gente que brigou com a mãe, que tá longe da mãe”, disse ele.

“Não vale a pena você brigar por besteira. Até porque a vida é rápida e a vida nos surpreende. É um bom momento pra deixar de lado as picuinhas e levar a vida com bom humor”, completou o comunicador.

O ex-global não mediu esforços ao falar da amada, com quem é casado há mais de 25 anos. “Eu aproveito pra fazer uma homenagem a uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha delirado na minha vida, eu jamais pensei que eu fosse ter uma companheira que fosse, na arte de educar, de ser mãe, mais do que perfeita, em todos os sentidos”, disparou.

“Por isso que ela acaba sendo mãe de todo mundo que ela ampara. Ela tem essa coisa da forte personalidade e principalmente da fraternidade. A cada minuto, agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana”, concluiu.