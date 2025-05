Quem matou Arturzinho em Tieta? Assassino é revelado antes do final

Tieta: quem matou Arturzinho? Assassino é revelado antes do final - Foto: Reprodução

O mistério que envolve a morte de Arturzinho (Marcos Paulo) em Tieta foi revelado nesta sexta-feira, 9, nos momentos decisivos da novela, atualmente exibida na Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. O vilão é assassinado dentro da prefeitura de Santana do Agreste, e o segredo sobre quem tirou sua vida não chega ao último capítulo: a verdade vem à tona antes.

Armadilha contra Tieta

Após o assassinato, a arma do crime é deixada ao lado do corpo de Arturzinho, e Perpétua (Joana Fomm) vê o assassino deixando o local. Para tentar incriminar sua irmã, ela retorna à cena e deixa para trás o terço, aproveitando a chegada de Tieta (Betty Faria) à prefeitura para armar o flagrante. Ao ver a protagonista com a arma, Perpétua chama Padre Mariano e Osnar para forçá-la a confessar, ameaçando expor seu segredo. Tieta, por sua vez, acusa a beata de já saber do crime e armar tudo para livrar-se dela.

Reviravolta e revelação

Enquanto a cidade tenta descobrir o culpado, Ascânio (Reginaldo Faria) e Gladstone (Paulo José) reúnem os moradores para investigar o caso. Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira) pressiona Perpétua, ameaçando acusá-la por ter deixado seu terço na cena do crime. Em paralelo, Filó (Cristina Galvão) suborna Trapizomba (Evandro Leandro) para que fuja, na tentativa de proteger o verdadeiro autor do assassinato.

A revelação vem logo depois: pressionada, Perpétua confessa a Tieta que o assassino de Arturzinho é o próprio pai dele, o Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura). Ele matou o filho ao descobrir que ele foi o responsável pela morte da mãe, muitos anos antes.

No último capítulo, Filó se aproveita do segredo para se casar com o coronel, agora senil, e assume o comando da fazenda. Ela termina cercada por vários “rolinhos” e sustentando as “rolinhas” — mulheres com quem o coronel teve filhos. A novela chega ao fim na próxima sexta-feira, 16.