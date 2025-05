Sem DRT, atriz da Globo está irregular há mais de 25 anos

A atriz está sendo procurada pelo sindicato dos artistas - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Borges está vivendo um impasse nos bastidores de sua vida profissional. No ar como a vilã Tânia, na novela ‘Dona de Mim’, a atriz da Globo está sendo caçada pelo Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ).

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’, a artista não possui o registro profissional de atriz, conhecido como DRT, e está irregular desde 1998, há cerca de 25 anos.

A famosa teve seu registro provisório concedido, mas o regularizou de acordo com as normas exigidas pela categoria. Em entrevista à coluna, o presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, comentou sobre o caso e criticou a postura de Aline em atuar de forma irregular.

“Na verdade, a gente vem tentando dialogar, buscando sempre um entendimento, mas infelizmente parte desse grupo prefere agir como se estivesse acima da lei. Muitos se escondem atrás de departamentos jurídicos que lucram com essa situação, mas isso representa um desrespeito com toda a categoria artística. Pessoas que lutaram pela profissão como Luís Carlos Calutim, Fernanda Montenegro e Carlos Vereza sempre prezaram pela ética e legalidade”, disse.

“O que vemos hoje é um nicho dentro da TV Globo que insiste em contratar profissionais sem registro, sem sequer solicitar autorização ao sindicato. E quando confrontados com a irregularidade, tentam nos descredibilizar, diminuir a instituição e enfraquecer nossa atuação. Mas quem sofre, de fato, é a classe artística, que precisa de apoio, valorização e trabalho”, completou.

Aline chegou a ser notificada formalmente pelo Sindicato, que entrará com as medidas judiciais cabíveis. Ela ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto em suas redes sociais ou através de entrevistas.