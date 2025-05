Juliette vira apresentadora de famoso programa na Globo

A ex-BBB Juliette - Foto: Reprodução

Vencedora do BBB 21, Juliette Freire acaba de ser anunciada como a mais nova apresentadora do programa Saia Justa, exibido pelo canal GNT, da TV Globo. A novidade foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 9, por meio das redes sociais da própria artista.

"Pode avisar que eu voltei para a Globo! Com o coração transbordando de alegria, compartilho esse novo capítulo da minha trajetória, e saber que vocês sempre estiveram comigo torna tudo ainda mais especial. Agora sou a mais nova integrante do sofá do Saia Justa", comemorou.

A estreia da ex-BBB será na próxima quarta-feira, dia 14 de maio, quando ela se junta à Eliana, à recém-chegada Erika Januza, e Bela Gil. Já Tati Machado estará de licença maternidade e não participará dos próximos episódios do programa.

Com direção de Tatiana de Lamare, a nova temporada vai ao ar toda quarta-feira, às 22h30, no GNT e no Globoplay.

Juliette sofre fratura em acidente e vai parar no hospital

A cantora Juliette Freire sofreu um acidente doméstico na última quinta-feira, 8. A campeã do BBB 21 bateu com o rosto em uma porta de vidro na casa onde mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A artista fraturou o nariz.

A famosa foi encaminhada a um hospital, onde foi atendida e diagnosticada com o que foi definido pelo médico que a atendeu como uma microfratura. Juliette já foi liberada.