Atriz da Globo revela porque amputou a perna aos 8 anos

Atriz foi diagnosticada com um tipo de tumor que provoca dor e inchaço nos ossos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Haonê Thinar, que dá vida à personagem Pam na novela Dona de Mim, da TV Globo, precisou amputar a perna direita quando tinha apenas 8 anos. A artista foi diagnosticada com osteossarcoma, um tipo de tumor que provoca dor e inchaço nos ossos.

“Preferi amputar para continuar vivendo. Ter esse corpo diferente na TV é de suma importância para a representatividade, não só da mulher preta, mas também da mulher com deficiência, que é mãe e tem uma vida normal”, disse Haonê, em entrevista à Caras Brasil.

A atriz disse que é “importante normalizar o corpo com deficiência, que transita por todos os lugares e faz tudo que as outras pessoas sem deficiência fazem”.

Haonê Thinar chamou a atenção da autora Rosane Svartman após estrelar a peça Meu corpo está aqui, que conta com o elenco formado por PCDs (Pessoas com deficiência). Na trama, a moça vive um romance com Danilo (Felipe Simas), que não gosta de assumi-la publicamente.

Vida amorosa

Apesar da vida amorosa desastrosa na novela, na vida real Haonê é casada com o grafiteiro Bizzar e tem dois filhos. Em uma publicação feita no Instagram, ela falou sobre a “importância de amar e ser amado verdadeiramente”.

“Eu não tenho palavras para descrever o quanto estou grata pela reviravolta que minha vida deu em menos de um ano. Ter um amor e um ótimo companheiro nessa jornada não tem preço, só gratidão literalmente!”, escreveu a atriz.

“Sempre sonhei alto, mas nunca imaginei que a minha história me traria até aqui. Aos 8 anos, minha vida mudou completamente, e foi ali que aprendi o que é coragem de verdade. Hoje, me sinto honrada em dar vida à Pam em 'Dona de mim', da Globo”, completou.