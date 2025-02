Demissão atrapalhada: Thiago Mastroiani é chamado de volta à TV Bahia

O jornalista Thiago Mastroiani - Foto: Reprodução | TV Bahia

Após ter sido demitido pela Rede Bahia, o jornalista Thiago Mastroiani acabou sendo chamado de volta para o quadro de funcionários da emissora. A demissão do comunicador chegou a ser anunciada na manhã desta segunda-feira, 17, durante o 'Jornal da Manhã'.

Segundo informações dos bastidores obtidas pelo Portal A TARDE, foram constatadas irregularidades na demissão do veterano. Thiago está em estabilidade pré-aposentadoria, o que não permite demissão sem justa causa.

De acordo com a apuração, o setor de Recursos Humanos da TV Bahia realizou a demissão alegando “reestruturação” de equipe. No entanto, não houve consulta prévia ao jurídico da emissora, e a justificativa para a demissão não é apta para um desligamento por justa causa. Com isso, o apresentador foi reintegrado como funcionário da emissora.

Até o momento, nem o jornalista e nem a TV Bahia se pronunciaram.

Thiago Mastroianni chegou a TV Bahia em 1998 e não demorou a se tornar o principal narrador da emissora, sendo a voz principal em transmissões do Campeonato Baiano e jogos do Campeonato Brasileiro da dupla Ba-Vi em tv aberta.

A demissão aconteceu após Thiago Mastroiani perder espaço na emissora. Após perda dos direitos do Campeonato Baiano, a TV Bahia teve queda expressiva das transmissões de jogos e o jornalista ficou subutilizado, participando apenas do 'Jornal da Manhã'. Além disso, seu salário era considerado alto.