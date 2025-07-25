Elas mudam tudo: atrizes negras desafiam estereótipos nas novelas da Globo

Edvana Carvalho e Cris Vianna participaram do Festival Negritudes da Globo - Foto: Reprodução | Instagram

Eunice, personagem de Edvana Carvalho noremake de Vale Tudo, é um exemplo positivo em uma narrativa que desafia estereótipos. A atriz participou do Festival Negritudes da Globo, nesta quinta-feira, 24.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Edvana destacou a importância da personagem como símbolo de representatividade para a mulher negra e o impacto que a obra causa na dramaturgia brasileira.

“Eu sou muito feliz da Eunice estar ali. É uma família interracial, é uma mulher que é independente do dinheiro do marido dela, e também trabalha essa questão do etarismo, que é imposto por um patriarcado que a gente sabe que controla tudo', afirma.

A atriz critica o etarismo, enfatizando que a idade não é um fator que diminui o valor ou a capacidade de uma mulher:

“A mulher perde valor porque chega numa determinada idade. E você sabe que, quando esse etarismo se volta para a mulher negra, então ainda é pior, né?”

Edvana ainda destaca a importância de ver mais personagens femininas rompendo com os estereótipos e ocupando lugares de destaque na sociedade. “Ter a Eunice num papel assim, de destaque, de uma família bem-sucedida, porque geralmente a gente vê a mulher negra nas dramaturgias sempre com uma família complicada, com dificuldades…”

Ao final da entrevista, a atriz celebra a quebra de estereótipos promovida por sua personagem:

“Eu entro pra gravar e digo: ‘Nossa, minha casa é linda! Nossa, eu não tô passando fome!’ Então, eu tô muito feliz por ela quebrar também essa coisa do etarismo."

Cris Vianna reforça importância dos estudos para a atuação

Também presente noFestival Negritudes, a atriz Cris Vianna destacou, em entrevista ao Portal A TARDE, a importância do estudo e da preparação na carreira artística. Ela comentou sobre a recente substituição de atores por influenciadores nas novelas e defendeu o comprometimento com a formação profissional.

“Olha, sempre que me perguntam um segredo para a minha profissão, eu digo que, na minha história de carreira, não tive outro a não ser estudar”, afirmou.

Cris ressaltou que nunca foi convidada diretamente para papéis, sempre tendo que provar seu talento por meio de testes:

“Estudar e fazer teste. Acho que nunca fui convidada para nada; sempre fiz meus testes, sempre estudei e tive que provar que sim, tinha finalizado meus cursos.”

A atriz pontuou ainda que a profissão é muito mais complexa do que parece, pois envolve contar histórias capazes de transformar vidas.

“A gente está contando histórias. Histórias que mudam histórias, que fortalecem vidas ou mudam trajetórias. Eu entendo que é uma profissão linda e que sim, se você quer estar nela, tem que merecer", destaca.

Por fim, Cris revelou seus próximos trabalhos, incluindo participações no cinema e em séries:

“Tenho três filmes para estrear, espero que ainda este ano, e um, talvez, no início do próximo. E a gente começa a rodar a quinta temporada de Arcanjo Renegado agora, semana que vem, exatamente.”

*Sob supervisão de Bianca Carneiro