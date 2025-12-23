Menu
SUBSTITUIÇÃO

Globo bate o martelo e revela substituta de Ana Maria no Mais Você

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/12/2025 - 7:20 h
Substituta de Ana no programa já foi definida

A TV Globo já definiu quem ficará à frente do ‘Mais Você’ durante a ausência de Ana Maria Braga. A partir desta semana, a apresentadora iniciou seu período de descanso regulamentar na emissora. A pausa faz parte do acordo trabalhista e já estava prevista na programação da empresa.

Quem vai substituir Ana Maria?

A direção escolheu um rosto já conhecido pelo público para substituir Ana Maria no programa. A escolhida para assumir temporariamente o comando do programa foi Tati Machado.

Tati já ocupou esse posto antes. Sempre que Ana Maria se ausenta, a apresentadora é chamada para conduzir o programa, mantendo o formato e o tom habitual da atração.

Na avaliação da Globo, a substituição garante continuidade editorial e segurança ao público do ‘Mais Você’, que acompanha a atração diariamente nas manhãs da emissora.

Tati Machado e Ana Maria Braga
Tati Machado e Ana Maria Braga | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, nos bastidores, a escolha é vista como natural, já que Tati tem forte identificação com o programa e bom desempenho em audiência. A apresentadora também mantém proximidade com a equipe fixa da atração.

Ana Maria Braga deve retornar às manhãs da Globo após o período de férias.

