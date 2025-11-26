Globo cancela Êta Mundo Melhor e Dona de Mim para tentar alta audiência

Capítulo de Dona de Mim é cancelado - Foto: Reprodução / Globo

A Globo fará uma alteração significativa em sua programação no próximo sábado, dia 29 de novembro, visando conquistar picos de audiência com uma transmissão esportiva.

Para priorizar a final da Copa Libertadores da América, disputada entre Flamengo e Palmeiras, a emissora decidiu cancelar os capítulos de duas novelas e suspender as edições dos jornais locais.

Com a transmissão do evento esportivo marcada para começar às 18h, toda a faixa de horário nobre foi impactada. As novelas que não serão exibidas no sábado são:

Êta Mundo Melhor! (que geralmente vai ao ar às 18h25)

Dona de Mim (exibida às 19h40)

Globo suspende telejornal da grade

Além da suspensão das novelas, as segundas edições dos jornais locais (como o Praça TV 2ª Edição) também foram retiradas da grade do dia.

Apesar dos cortes, o Jornal Nacional será mantido em seu horário tradicional, às 20h30, seguido pela novela das nove, Três Graças.