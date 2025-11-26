TELEVISÃO
Globo cancela Êta Mundo Melhor e Dona de Mim para tentar alta audiência
Emissora faz modificação em grade de programação
Por Luiz Almeida
A Globo fará uma alteração significativa em sua programação no próximo sábado, dia 29 de novembro, visando conquistar picos de audiência com uma transmissão esportiva.
Para priorizar a final da Copa Libertadores da América, disputada entre Flamengo e Palmeiras, a emissora decidiu cancelar os capítulos de duas novelas e suspender as edições dos jornais locais.
Com a transmissão do evento esportivo marcada para começar às 18h, toda a faixa de horário nobre foi impactada. As novelas que não serão exibidas no sábado são:
- Êta Mundo Melhor! (que geralmente vai ao ar às 18h25)
- Dona de Mim (exibida às 19h40)
Globo suspende telejornal da grade
Além da suspensão das novelas, as segundas edições dos jornais locais (como o Praça TV 2ª Edição) também foram retiradas da grade do dia.
Apesar dos cortes, o Jornal Nacional será mantido em seu horário tradicional, às 20h30, seguido pela novela das nove, Três Graças.
