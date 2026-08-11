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Globo prepara proposta milionária para contratar Celso Portiolli e enfrentar SBT

Emissora propõem valor de R$ 3 milhões e um ano de pausa

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Celso Portiolli no SBT
Celso Portiolli no SBT - Foto: Reprodução| Instagram

A TV Globo planeja contratar o apresentador Celso Portiolli do SBT. Na emissora desde 1993, o famoso apresenta o programa “Domingo Legal” e possui grande audiência na televisão brasileira.

A emissora prevê entregar uma oferta até dezembro para Portiolli. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, a emissora tem como proposta o valor de R$ 3 milhões ao mês para o apresentador.

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Além do valor milionário, o comunicador tem a possibilidade de ficar um ano fora de ar em preparação para sua estreia na TV Globo.

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Celso Portiolli na Globo

A ideia da emissora é exibir um game-show aos domingos transmitido após o “Fantástico”. Esse formato de programa teria causado uma rixa entre as atrações de Luciano Huck e Eliana.

A emissora pode ainda tentar promover uma nova grade para os programas de domingo para transmitir os ex-namorados, Portiolli e o futebol, além de Xuxa Meneghel.

Segundo o colunista, o objetivo é reduzir a audiência do SBT aos domingos. Atualmente, o canal criado por Silvio Santos (1930-2024) mantém-se em segundo lugar na guerra de audiência com o próprio Portiolli e as irmãs Rebeca e Patricia Abravanel.

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celso portiolli Globo televisão

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