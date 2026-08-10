Ator da Globo abre o jogo sobre corpo musculoso e brinca sobre IA

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Alexandre Nero, de 56 anos, movimentou as redes sociais após uma imagem em que aparece com o corpo musculoso viralizar e levantar rumores sobre um suposto uso de anabolizantes. Com a repercussão, Nero se pronunciou e desmentiu os rumores.

O ator revelou que a foto foi criada por inteligência artificial e afirmou ser contrário à promoção de um padrão de corpo perfeito e o uso de anabolizantes.

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“Me enviaram isso, então: A foto NÃO tá pura mesmo. Isso é IA. Falo isso porque não prego corpo perfeito e também não verem uma foto minha na praia e virem com o papo de “ ‘Ai, o Nero engordou’", revelou o ator.

Nero ainda contou que a única coisa que toma é cachaça. “Se tomo alguma coisa é justamente o que não me deixa ter um corpo assim. CACHAÇA”, revelou.

Veja a publicação:

Me enviaram isso, então: A foto NÃO tá pura mesmo . Isso é IA. Falo isso pq não prego corpo perfeito e tbm não verem uma foto minha na praia e virem com o papo de “Ai, o Nero engordou”. Tomar no u.

Se tomo alguma coisa é justamente o que não me deixa ter um corpo assim. CACHAÇA https://t.co/N6roneSXxx — Nero (@alexnero) August 8, 2026

Para reforçar sua versão, o ator também publicou uma imagem durante um passeio pela praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em maio.

Na postagem, Alexandre afirmou que está satisfeito com o próprio físico.“Isso não quer dizer que eu não esteja bem….eu tô beeem gato”, brincou o artista.