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Ator da Globo abre o jogo sobre corpo musculoso e brinca sobre IA

Artista se pronunciou em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Alexandre Nero em imagem criada por IA
Alexandre Nero em imagem criada por IA - Foto: Reprodução| Redes sociais

Alexandre Nero, de 56 anos, movimentou as redes sociais após uma imagem em que aparece com o corpo musculoso viralizar e levantar rumores sobre um suposto uso de anabolizantes. Com a repercussão, Nero se pronunciou e desmentiu os rumores.

O ator revelou que a foto foi criada por inteligência artificial e afirmou ser contrário à promoção de um padrão de corpo perfeito e o uso de anabolizantes.

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“Me enviaram isso, então: A foto NÃO tá pura mesmo. Isso é IA. Falo isso porque não prego corpo perfeito e também não verem uma foto minha na praia e virem com o papo de “ ‘Ai, o Nero engordou’", revelou o ator.

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Nero ainda contou que a única coisa que toma é cachaça. “Se tomo alguma coisa é justamente o que não me deixa ter um corpo assim. CACHAÇA”, revelou.

Veja a publicação:

Para reforçar sua versão, o ator também publicou uma imagem durante um passeio pela praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em maio.

Na postagem, Alexandre afirmou que está satisfeito com o próprio físico.“Isso não quer dizer que eu não esteja bem….eu tô beeem gato”, brincou o artista.

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alexandre nero ator da Globo televisão

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