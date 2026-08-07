NEGACIONISMO?
Ator da Globo afirma que Covid-19 é uma farsa
Artista está no ar atualmente em uma novela da emissora
Guito Show tem causado polêmica nas redes sociais nas últimas semanas. No ar com a novela “Coração Acelerado”, o ator da Globo tem compartilhado posts que defendem a ideia de que a pandemia causada pela Covid-19 foi uma farsa e não existiu de verdade.
Nas publicações, feitas em seu perfil do ‘X’ (o antigo Twitter), Guito alega que não acredita nas informações divulgadas por médicos e não se sente seguro com relação às vacinas disponibilizadas no Brasil.
“Essa foi uma causa que tomei para mim porque vi que não basta estar no meio do mato com a minha família a partir do momento que um cara, com uma caneta, sem ser médico, pode tomar uma decisão sobre a minha saúde”, disse ele em um vídeo publicado em 2024 e republicado nesta semana.
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“Então entrei nessa guerra mesmo. Não estou aqui para te convencer a nada, faça o que você quiser com o seu corpo. Agora, desde que eu faça o que quiser com o meu”, completou ele na gravação.
No post, ele também afirma que procurou o deputado Nikolas Ferreira para falar sobre o tema. “Sou ator e da Globo… Gritei aos quatro cantos, para várias autoridades… […] Já é tarde! A vax Covid ainda está no PNI e crianças são obrigadas a tomar para se matricular. Mandei mensagens diretas ao Nikolas Ferreira que ignorou o artista”, contou.
Até o momento, a TV Globo não se manifestou publicamente sobre a situação envolvendo o artista, que ficou conhecido ao participar do remake da novela Pantanal.