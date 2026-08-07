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LUTO

Atriz da Globo morre aos 49 anos e recebe homenagem do sindicato

Artista trans participou de série famosa da emissora

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Artista participou de uma série na Globo
Artista participou de uma série na Globo - Foto: Reprodução | Instagram

Clodd Dias faleceu nesta sexta-feira, 7, aos 49 anos. Conhecida por sua participação na série ‘As Five’, da TV Globo, a atriz teve sua morte confirmada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP), que prestaram uma última homenagem.

De acordo com o órgão, ainda não há informações sobre a causa do óbito. “Sua genialidade foi reconhecida com o Prêmio Arcanjo de Cultura, dentre outras homenagens. Estendemos nossa total solidariedade aos familiares, amigos e toda a classe artística”, diz um trecho da publicação.

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Quem era Clodd Dias?

Natural de Itapetininga, São Paulo, Clodd Dias deu início a sua carreira em 2001, durante a formação no Centro de Artes Célia Helena. Além da participação na série global, ela também interpretou personagens em "Manhãs de Setembro", "O Clube das Mulheres de Negócios", "Rodeio Rock" e "Lugar pra Ninguém".

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Mulher trans negra, a artista também levantava a bandeira de representatividade na atuação, seja no teatro, streaming ou TV. Ela lutava por identidade e pioneirismo LGBTQIAPN+ nas artes cênicas.

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