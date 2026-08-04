SBT adverte apresentadores em polêmica sobre audiência; entenda

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Após identificar exageros nos últimos meses, o SBT enviou um comunicado interno na semana passada pedindo que apresentadores e jornalistas da empresa tentem evitar excesso na comemoração dos números de audiência nas redes sociais.

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a postura vinha incomodando parte da família Abravanel, que tem uma boa relação com os concorrentes da empresa.

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O SBT não proíbe que os contratados celebrem seus números, mas pede bom senso. A solicitação foi focada especialmente em profissionais do jornalismo.

Além disso, a orientação está relacionada com o desejo do canal de abandonar a linha popularesca de alguns de seus telejornais e se aproximar de um tom mais sóbrio.

Ainda de acordo com a coluna, Thiago Gardinali, que teve seu contrato rescindido na semana passada, era um dos nomes que desagradavam ao SBT nesse sentido. O apresentador gostava de falar de seus números na internet, celebrando vitórias por décimos.

Outro que está sendo observado é Lucas Guimarães, apresentador do Eita Lucas, exibido aos sábados. Ele costuma publicar, com frequência, índices de audiência de outras capitais, com o objetivo de dizer que tem aceitação popular. Na Grande São Paulo, sua atração marca dois pontos.

O objetivo do SBT é evitar que os âncoras dos programas comemorem os números publicamente ou repassem os dados para páginas de internet focadas em audiência. O Ibope tem tentado endurecer as regras de divulgação com as emissoras, o que também explica em parte a nova determinação.

Vale destacar que os números do Ibope que normalmente aparecem em reportagens sobre televisão raramente são divulgados pelo próprio instituto. Os dados só são repassados aos assinantes do serviço (geralmente emissoras ou agências de publicidade) e têm cláusulas de sigilo.