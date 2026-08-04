Ator preso acusado de estuprar criança de 5 anos passou pela Globo

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante no último domingo, 2, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele tem passagens pela televisão e pela publicidade.

Ele ganhou projeção nacional em 2009 ao interpretar Heitor na série ‘Aline’, da TV Globo. Furlan também fez participações em produções como ‘Carrossel’, do SBT, ‘Desencontros’, do canal Sony, ‘Mulher de Fases’, da HBO, e no programa ‘Escola do Amor’, da Record.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele também construiu carreira no mercado publicitário. O ator estrelou campanhas para universidades, planos de saúde, montadoras de automóveis, cursos de inglês e marcas de bebidas, além de comerciais sazonais, como ações de Dia dos Pais para uma fabricante de celulares e campanhas de Natal.

O ator chegou a participar, em 2024, de uma campanha da seguradora Tokio Marine para divulgar um seguro de vida. No comercial, contracenou com o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, interpretando um paciente em um leito de hospital ao lado do esportista e de duas crianças.

Entenda o caso

Marco Furlan foi preso em flagrante na madrugada do último domingo suspeito de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O caso provocou revolta entre os convidados e mobilizou equipes da Polícia Militar.

No momento em que estava sendo violentada, a criança chorou, chamando a atenção dos presentes, segundo o boletim de ocorrência. Avisada, a mãe seguiu até o cômodo acompanhada de outras testemunhas e encontrou o ator recebendo sexo oral da vítima.

O boletim diz ainda que houve um princípio de agressão. Depois, o suspeito foi trancado em um cômodo da residência até a chegada dos PMs.

Furlan foi preso em flagrante quando os policiais chegaram. Testemunhas afirmam que ele estava transtornado e chorava muito durante a abordagem. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pindamonhangaba.

O que diz SSP-SP

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que o ator foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. Na audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira, a prisão foi mantida. Como o crime envolve uma criança, a investigação corre sob sigilo.

Apreensões

A Polícia Civil já pediu à Justiça autorização para apreender computadores, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos na casa do ator, que mora em um sítio afastado da cidade. O objetivo da investida é verificar a existência de imagens, vídeos ou qualquer outro material relacionado a abuso sexual infantil.

Furlan ainda não tem defesa constituída nos autos do processo, conforme O Globo.