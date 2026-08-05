Ator de 'Quem Ama Cuida' relata que quase foi agredido por interpretar vilão

O sucesso de Quem Ama Cuida tem levado as discussões sobre violência doméstica para além da televisão. Intérprete de Tom, um dos principais antagonistas da novela, o ator Allan Souza Lima revelou que chegou a viver uma situação de tensão por causa da rejeição do público ao personagem.

Segundo o artista, a repercussão do vilão tem sido tão intensa que ele quase foi agredido enquanto estava em São Paulo, há algumas semanas. Para Allan, a reação demonstra o quanto o público se envolveu com a história e passou a enxergar Tom como símbolo de um comportamento abusivo.

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"O Brasil está com muita raiva do Tom. Quase apanhei em São Paulo há umas semanas", afirmou o ator.

Personagem foi construído para provocar reflexão

Allan Souza Lima explicou que a criação de Tom teve como principal objetivo estimular o público a identificar os diferentes sinais de uma relação abusiva. Segundo ele, a intenção nunca foi construir apenas um vilão convencional, mas apresentar um personagem capaz de despertar debates sobre violência doméstica.

De acordo com o ator, optar por uma interpretação que gerasse dúvidas e levasse o telespectador a compreender, aos poucos, a gravidade das atitudes do personagem foi uma escolha consciente durante o desenvolvimento da novela.

"Eu tento sempre achar um lado que provoque questionamento. É muito fácil cair no lugar-comum do vilão. Levar dúvida para a cena é o melhor caminho, porque as pessoas vão entendendo aos poucos que aquilo é violência doméstica", destacou.

Debate também acontece fora da televisão

Além do trabalho na dramaturgia, Allan afirmou que utiliza as redes sociais para abordar temas relacionados à violência contra a mulher. O ator compartilha casos de feminicídio e violência doméstica e também participa de campanhas voltadas ao combate ao tráfico de pessoas e ao abuso sexual infantil.

Segundo ele, essa atuação faz com que muitas mulheres procurem suas redes para relatar experiências pessoais semelhantes às retratadas na novela. Os depoimentos, de acordo com o artista, reforçam o alcance social da produção e mostram como a ficção pode contribuir para ampliar discussões sobre relacionamentos abusivos e outras formas de violência.

Repercussão ultrapassa a ficção

A forte rejeição ao personagem, segundo Allan Souza Lima, evidencia o impacto que a trama tem causado entre os telespectadores. Para o ator, a reação do público demonstra que a novela conseguiu despertar reflexões sobre comportamentos que, muitas vezes, passam despercebidos no cotidiano, mas que configuram violência doméstica.

Ao transformar Tom em um personagem que provoca indignação, Allan acredita que a novela também cumpre um papel de conscientização, incentivando o debate sobre um problema que afeta milhares de mulheres em todo o país.