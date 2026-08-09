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Ator da Globo expõe interesse em galã da emissora: “Que homem”
Artista confessou sua paixão secreta pelo colega
Carmo Dalla Vecchia abriu o coração e expôs seu crush famoso. O ator da Globo revelou que era apaixonado por Victor Fasano, galã que também atuou em algumas produções famosas da emissora nos últimos anos.
Em seu relato, Carmo afirmou que o colega de profissão foi considerado como sua primeira paixão famosa. “Meu crush famoso foi o Victor Fasano. Quando o vi naquele comercial de iogurte, pensei: ‘Que homem era aquele?’. Ele continua bonito até hoje”, disse ele, em entrevista ao videocast Ponto de Ironia.
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O artista ainda contou que anos depois atuou ao lado do famoso e viveu uma situação com ele nos bastidores. “A primeira novela que eu fiz foi com quem? Victor Fasano. Tem mais coisa para te contar, mas depois que a gente desligar o microfone eu conto”, afirmou, sem dar muitos detalhes do caso.
Atualmente, Carmo Dalla Vecchia é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Eles estão juntos há cerca de 20 anos e são pais de um garotinho, chamado Pedro Rafael, de 6 anos de idade.