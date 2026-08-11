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NOVA MORADIA

Ex-ator da Globo abandona vida de luxo e passa a morar em ônibus

Afastado das novelas, ele já integrou o elenco de ‘Além do Horizonte’

Edvaldo Sales
Por
Afastado das novelas, ele já integrou o elenco de ‘Além do Horizonte’
Afastado das novelas, ele já integrou o elenco de ‘Além do Horizonte’ - Foto: Reprodução | TV Globo

Aos 38 anos, o ator Angel Ferreira, que ficou conhecido na televisão como Igor Angelkorte e integrou o elenco da novela ‘Além do Horizonte’, da TV Globo, deixou o Rio de Janeiro e hoje vive em Cavalcante, cidade goiana localizada na Chapada dos Veadeiros, em um ônibus sem geladeira e cercado por árvores frutíferas.

A escolha pelo município mudou também a forma como Angel organiza o cotidiano. A moradia foi instalada sobre o chassi de um ônibus e funciona fora de parte da infraestrutura tradicional encontrada nas cidades. Para lidar com a ausência de uma rede de esgoto, por exemplo, o artista adotou um sistema de fossa com bananeiras.

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Ele compartilha nas redes sociais parte desse cotidiano. Em vez de uma residência convencional, os registros mostram o interior do veículo adaptado, onde objetos como rede, filtro de barro e cadeira de praia fazem parte do ambiente.

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Afastado das novelas, ele já integrou o elenco de ‘Além do Tempo’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Visitas de amigos e artistas

O novo endereço Angel também passou a receber amigos e outros artistas. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, ele contou que hóspedes são frequentes e que algumas pessoas chegam a montar acampamento no local.

“Minha casa está sempre aberta. Sempre chegam amigos, amigas. Às vezes o pessoal acampa por aqui. Recebo muitos artistas também. A casa acabou se tornando quase um espaço de cultura. Volta e meia alguém está de passagem, dorme aqui e seguimos convivendo. Então estou sempre acompanhado”, afirmou.

Angel também continua trabalhando nos palcos. Ele viaja com Sidarta, monólogo que atualmente cumpre temporada em São Paulo, e concilia os compromissos profissionais com a vida que estabeleceu em Goiás.

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