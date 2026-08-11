Ex-ator da Globo abandona vida de luxo e passa a morar em ônibus

Siga o A TARDE no Google

Aos 38 anos, o ator Angel Ferreira, que ficou conhecido na televisão como Igor Angelkorte e integrou o elenco da novela ‘Além do Horizonte’, da TV Globo, deixou o Rio de Janeiro e hoje vive em Cavalcante, cidade goiana localizada na Chapada dos Veadeiros, em um ônibus sem geladeira e cercado por árvores frutíferas.

A escolha pelo município mudou também a forma como Angel organiza o cotidiano. A moradia foi instalada sobre o chassi de um ônibus e funciona fora de parte da infraestrutura tradicional encontrada nas cidades. Para lidar com a ausência de uma rede de esgoto, por exemplo, o artista adotou um sistema de fossa com bananeiras.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele compartilha nas redes sociais parte desse cotidiano. Em vez de uma residência convencional, os registros mostram o interior do veículo adaptado, onde objetos como rede, filtro de barro e cadeira de praia fazem parte do ambiente.

Afastado das novelas, ele já integrou o elenco de ‘Além do Tempo’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Visitas de amigos e artistas

O novo endereço Angel também passou a receber amigos e outros artistas. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, ele contou que hóspedes são frequentes e que algumas pessoas chegam a montar acampamento no local.

“Minha casa está sempre aberta. Sempre chegam amigos, amigas. Às vezes o pessoal acampa por aqui. Recebo muitos artistas também. A casa acabou se tornando quase um espaço de cultura. Volta e meia alguém está de passagem, dorme aqui e seguimos convivendo. Então estou sempre acompanhado”, afirmou.

Angel também continua trabalhando nos palcos. Ele viaja com Sidarta, monólogo que atualmente cumpre temporada em São Paulo, e concilia os compromissos profissionais com a vida que estabeleceu em Goiás.