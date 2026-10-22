Globo recusa transmissão de GP importante da F1; veja onde assistir

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A Fórmula 1 retoma suas atividades neste fim de semana para a disputa do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026, mas sem a exibição ao vivo na Globo.

Entre os dias 23 e 25 de outubro, as atenções do automobilismo mundial se voltam para o Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

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A prova, no entanto, não será exibida ao vivo na TV aberta: a TV Globo abriu mão da transmissão em rede nacional, já que o evento em solo norte-americano ficou de fora do pacote de 15 corridas selecionadas pela emissora para o sinal aberto neste ano.

O canal não colocou a transmissão no seu planejamento em função do segundo turno das Eleições. Um compilado será exibido na madrugada de segunda-feira.

Mesmo sem o sinal gratuito na televisão aberta, o fã da velocidade poderá acompanhar 100% da programação do fim de semana por meio de canais por assinatura e plataformas de streaming.

Disputa do GP fora da Globo

A etapa nos Estados Unidos chega após uma rodada com triunfo de Max Verstappen em Singapura. O piloto holandês da Red Bull, que já havia faturado a vitória em Sepang, na Malásia, desembarca no Texas embalado por dois resultados positivos em sequência.

Na tabela de classificação, o jovem Kimi Antonelli sustenta a liderança do Mundial de Pilotos com a Mercedes. Com o campeonato em reta decisiva e o início da perna americana, que passará por México e pelo GP de São Paulo, em Interlagos, o italiano precisa somar pontos preciosos para conter a aproximação de Verstappen e garantir a vantagem na ponta.

O traçado de Austin tem 5,513 km e 20 curvas, marcado por subidas íngremes, mudanças bruscas de direção e fortes zonas de desaceleração. A corrida terá o formato tradicional com 56 voltas e largada prevista para as 17h (horário de Brasília) de domingo.

Onde assistir ao vivo ao GP dos Estados Unidos de F1

Sportv3: Transmissão na TV por assinatura de todas as sessões do fim de semana.

Globoplay: Sinal disponível via streaming para assinantes do pacote de canais pagos.

F1 TV Pro/Premium: Cobertura oficial da categoria com câmeras a bordo e telemetria em tempo real.

Horários do GP dos Estados Unidos 2026 (Horário de Brasília)

Sexta-feira, 23 de outubro

Treino Livre 1 (TL1): 14h30 às 15h30

Treino Livre 2 (TL2): 18h00 às 19h00

Sábado, 24 de outubro

Treino Livre 3 (TL3): 14h30 às 15h30

Classificação: 18h00 às 19h00

Domingo, 25 de outubro

Corrida: 17h00 (56 voltas ou tempo limite de 120 minutos)