Globo toma nova atitude após pedir desculpas a Fernanda Torres na TV

Globo surpreendeu com nova decisão sobre Oscar - Foto: Reprodução | Globo

Dias depois de pedir desculpas para Fernanda Torres, a Globo surpreendeu com nova chamada da transmissão do Oscar 2025, que ocorrerá no dia 2 de março. Desta vez, nesta quarta-feira, 19, o canal destacou a importância do cinema nacional e as três indicações de 'Ainda Estou Aqui'.

Em campanha na TV aberta, a emissora brincou com a fama do Brasil ser o "país do futebol e do carnaval". Em seguida, salientou: "Brasil, o país do cinema".

"Vem aí o Oscar 2025. Desta vez, três estatuetas podem vir para cá", afirmou Maria Beltrão, que apresentará a transmissão deste ano na Globo.

'Ainda Estou Aqui' se tornou o primeiro representante brasileiro a ser indicado na principal categoria do Oscar. Além de Melhor Filme, o longa dirigido por Walter Salles também concorre como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Confira o vídeo:

Pedido de desculpas da Globo a Fernanda Torres

No último dia 13, em chamada, o canal colocou a imagem da estatueta da premiação e, ao fundo, o som de uma torcida de futebol. "Desculpa, Fernanda. É Brasil no Oscar", disse a empresa na campanha.

O motivo do pedido de desculpas é que a atriz já deixou claro que não queria que o Oscar se tornasse uma Copa do Mundo no Brasil. Os brasileiros, porém, não estão conseguindo cumprir esse desejo da famosa.