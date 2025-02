Casa do BBB foi atingida? Fogo na Globo deixa feridos e afeta cenários

Incêndio atingiu parte dos Estúdios Globo - Foto: Reprodução | Globo e Record

A Globo ainda está avaliando a situação do incêndio que atingiu os seus estúdios no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 18. No entanto, a emissora confirmou que não houve impacto na casa do BBB 25.

Em nota, o canal ressaltou que o fogo de grande proporção destruiu cenários de três produções: as novelas "Dona de Mim" e "Êta Mundo Melhor", além da série "Tô de Graça".

Os cenários afetados das próximas novelas das 19h e 18h, respectivamente, estavam em fase final de construção e ainda não tinham sido utilizados para gravações.

Já um espaço que era utilizado pela série "Tô de Graça" estava em operação. A produção de comédia do Multishow é estrelada pelo humorista Rodrigo Sant'Anna.

Em nota, a Globo informou que três brigadistas ficaram feridos durante o combate ao incêndio. Eles foram prontamente atendidos e levados ao hospital.