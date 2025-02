Maisa Silva é criticada por atitude dentro da Globo e se manifesta

Maisa Silva usou dublê em cena - Foto: Divulgação | Globo

Maisa Silva usou as redes sociais para rebater as críticas recebidas por uma cena de Garota do Momento, atual novela das 18h da Globo, nesta segunda-feira, 17.

A artista foi alvo de comentários negativos por usar dublê em uma gravação na praia. Na trama, a personagem dela, Bia, é salva de um afogamento na praia por Ronaldo (João Vitor Silva) e Beto (Pedro Novaes).

“Aí não era eu, era a Laís (dublê)”, disse a atriz, ao falar do momento da novela. “Pô, Maisa, te acho ‘queen’, porém precisa de um dublê numa cena dessas? Sério? Agora fiquei intrigado”, perguntou uma pessoa.

Outros ainda declararam: “Dúvida sincera: porque você não faz essa cena? Aparenta ser simples de ser feita” e “Não entendo porque algumas cenas aparentemente sem nenhuma dificuldade para gravar a própria atriz não grava”.

Maisa Silva, então, desabafou: “Gente… entre o aparentemente e o que realmente é tem um abismo. O trabalho dos dublês é extremamente técnico”.

"Às vezes, temos dublê para correr, porque simplesmente não querem ‘desgastar’ o ator ou correr um risco dele cair e se lesionar, por exemplo", completou.