Globo troca Renata e Tralli por Lo Prete em sabatinas; saiba motivo

A jornalista Renata Lo Prete é quem vai conduzir as sabatinas com os candidatos à Presidência caso haja segundo turno nas eleições de 2026, anunciou a Globo. Ela substituirá César Tralli e Renata Vasconcellos, os responsáveis pela primeira rodada de entrevistas.

A decisão não está relacionada ao desempenho da dupla de jornalistas nas seis sabatinas iniciais, que tiveram como convidados os candidatos mais bem colocados nas pesquisas: Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante).

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A nova condução das entrevistas já estava desde o início do ano, quando a emissora anunciou o formato do programa.

Até 2022, as sabatinas eram realizadas dentro do Jornal Nacional, e passaram a ser exibidas após o jornalístico e antes da novela das nove.

O segundo turno das eleições está marcado para o dia 25 de outubro.

César Tralli e Renata Vasconcellos alvos de críticas

O desempenho de Tralli e Renata nas sabatinas foi alvo de críticas nas redes sociais. Além disso, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o desempenho dos âncoras do JN também não teriam agradado nos bastidores da Globo.

Uma avaliação interna teria apontado que faltou firmeza na condução das entrevistas, principalmente diante de respostas que pediam uma reação mais incisiva por parte dos jornalistas.

Renata Vasconcellos teria mostrado uma dependência do ponto eletrônico, e Tralli teria se perdido em meio à papelada e passado insegurança em alguns momentos, como quando confundiu o PowerPoint citado por Lula.

O petista se referiu a uma apresentação feita pelo promotor Deltan Dallagnol durante as investigações da Lava Jato, mas o jornalista assumiu que se tratava de outro PowerPoint, o que associava o ex-metalúrgico ao caso Master, responsável por uma grave crise nos bastidores da GloboNews.