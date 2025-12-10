Menu
SERÁ?

Gretchen no BBB 26? Ex-Fazenda é cotada para o reality da Globo

BBB 26 estreia em 12 de janeiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 11:14 h
O nome da famosa já apareceu em várias reuniões
Um dos principais destaques de ‘A Fazenda 5’, que foi ao ar em 2012, na Record TV, Gretchen está sendo cotada para integrar o elenco da edição de 2026 do ‘BBB’, da TV Globo, que estreia em 12 de janeiro.

Segundo a coluna Carla Bittencourt, do portal LeoDias, nos bastidores, o nome da famosa já apareceu em várias reuniões. Para a equipe, a cantora tem o pacote completo para movimentar a casa e sustentar boas narrativas desde o primeiro dia.

Vale lembrar que o BBB 26 vai contar também com ex-BBBs e deve criar uma temporada que mistura apelo popular, nostalgia e estratégia.

Outros cotados

Outros nomes de famosos já estão sendo cotados por internautas e jornalistas, movimentando a web. A nova edição contará com um novo formato, dividindo os participantes em três grupos:

  • Pipoca, que são as pessoas anônimas inscritas via formulário oficial;
  • Camarote, composto pelos famosos convidados pela produção;
  • Veteranos, grupo de ex-participantes de edições anteriores do reality.

Confira a suposta lista do Camarote:

  • Mel Maia (atriz)
  • MC Carol (cantora)
  • Klara Castanho (atriz)
  • Lucas Leto (ator)
  • Danielle Winits (atriz)
  • Mariana Goldfarb (modelo e ex de Cauã Reymond)
  • Priscilla Alcântara (cantora)
  • Simaria Mendes (cantora)
  • Arthur Zanetti (ginasta)
  • Thiago Martins (ator)
  • Thalita Rebouças (escritora)
  • Arthur Nory (ginasta)
  • MC Livinho (cantor)

Tags:

BBB gretchen

Ver todas





x