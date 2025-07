Heleninha morre em Vale Tudo? Celina fica desesperada e culpa Ivan

Heleninha (Paolla Oliveira) volta a sumir após bebida - Foto: Reprodução | Globo

O capítulo desta sexta-feira, 18, de Vale Tudo, promete chamar a atenção com mais uma atitude inesperada de Heleninha (Paolla Oliveira).

Logo no começo do episódio, Bartolomeu apareceu acolhendo o filho, Ivan, que chegou irritado na casa após nova discussão com a esposa.

Enquanto isso, Poliana começar a perceber o interesse de Aldeíde por André e decide logo a repreender. Já Heleninha resolve ir atrás de Ivan.

Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu, por sua vez, deixa Heleninha na porta de casa.

Heleninha some e causa susto em Vale Tudo

Durante o capítulo de Vale Tudo, Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan por mais um momento de estresse da mulher.

Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.