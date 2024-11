Irmã de Paulo Gustavo homenageia irmão, que completaria 46 anos

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, prestou homenagem ao humorista nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 30, data em que o ator completaria 43 anos de idade.

“Eternamente bizarro, irmão! Te amo pra sempre, Tatau!”, escreveu na legenda de um vídeo com várias recordações entre os dois. De fundo musical, Ju Amaral escolheu “I’ll Be There”, de Michael Jackson, mas na voz de Mariah Carey.

Um dos trechos da música diz: “Eu estarei lá, a qualquer hora do dia ou da noite”, o que pode refletir a presença mesmo que em lembranças do Paulo Gustavo, que permanece eternizado no coração da família e de diversos brasileiros.

Paulo Gustavo deixou o esposo, o dermatologista Thales Bretas, e os filhos, Gael e Romeu, que desde o início deste ano, moram na Austrália. O ator faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, em maio de 2021.