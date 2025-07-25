TELEVISÃO
Mascarado de A Viagem será descoberto: Carmem fica em choque
Suspense tomou conta dos telespectadores durante meses da reprise da novela da Globo
Por Luiz Almeida
Após meses de suspense e teorias entre os telespectadores, o grande mistério de A Viagem finalmente será revelado nos próximos capítulos do Vale a Pena Ver de Novo.
O Mascarado, figura envolta em segredos desde o início da trama, terá sua identidade desvendada por Carmem (Suzy Rêgo), que ficará em choque ao descobrir que se trata de Adonai (Breno Moroni), seu ex-noivo desaparecido.
A reviravolta começa quando Cininha (Nair Bello) descobre a verdade e decide contar tudo à amiga. Carmem, até então sem saber que o homem mascarado era seu antigo amor, se vê diante de sentimentos guardados há anos.
O público descobrirá, junto com ela, que a personagem jamais conseguiu se envolver plenamente com ninguém por conta dessa ausência mal resolvida em sua vida.
Carmem confronta homem em A Viagem
Tomada pela emoção, Carmem confronta o homem misterioso e arranca a máscara de seu rosto, revelando não apenas a sua identidade, mas também as cicatrizes deixadas por um grave acidente.
Adonai sofreu queimaduras profundas e viveu escondido desde então, temendo o impacto que sua aparência causaria.
Mesmo diante da aparência transformada, Adonai se declara e pede uma nova chance. No entanto, o choque é tão grande que Carmem, assustada, decide fugir.
