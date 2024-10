Morre ator da Globo, aos 88 anos, no Rio; famoso deixa 14 filhos

Ator da Globo morreu aos 88 anos - Foto: Reprodução

Emiliano Queiroz morreu, na manhã desta sexta-feira, 4, aos 88 anos. O ator ficou marcado por participações em novelas históricas da Globo e também por ter integrado a primeira novela da empresa, Ilusões Perdidas (1965).

Segundo informações do jornal O Globo, o artista estava internado, há dez dias, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar problemas no coração. A causa da morte foi uma parada cardíaca.

A publicação declarou que Emiliano havia sido submetido a uma cirurgia para colocar três stents no coração. Ontem, 3, o veterano recebeu alta e foi encaminhado para casa. Às 4h30 desta sexta, porém, acordou se sentindo mal.

Emiliano deixa a esposa Maria Letícia, de 77 anos. Juntos, o casal criou 14 filhos e é avô de oito netos, além de ser bisavô de três crianças.

Emiliano Queiroz morreu por parada cardíaca | Foto: Divulgação | Globo

A carreira de Emiliano Queiroz na Globo



O artista ficou gravado com seu personagem Dirceu Borboleta, em O Bem-Amado, de Dias Gomes, mas esteve em mais de 40 novelas, além de seriados e minisséries.

Ele participou do elenco de Eu Compro Esta Mulher (1966), O Sheik de Agadir (1966), Cambalacho (1986) e em Alma Gêmea, em 2005, com o Tio Bernardo, atualmente no ar.

O trabalho mais recente de Emiliano foi em Além da Ilusão, em 2022, Éramos Seis, em 2020, e Espelho da Vida, 2018.