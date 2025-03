Narrador da Band é detonado após comentário sobre Erika Hilton: "Essa coisa"

O narrador da TV Band nas transmissão da Fórmula 1, Sérgio Maurício, virou assunto nas redes sociais neste final de semana por conta de um comentário considerado transfóbico sobre a deputada federal Erika Hilton.

Em um post de um influenciador de direita em que aponta supostas contradições da deputada, Sérgio Maurício chamou Erika Hilton, que é uma mulher trans, de 'coisa'.

"Uma verdadeira Fake News humana essa coisa", disse Sérgio Maurício.

Comentário de Sérgio Maurício, que desativou seu perfil na rede social

O comentário do narrador da Band não demorou a repercutir no X (antigo Twitter) e páginas de fãs dedicadas a cobertura da Fórmula 1 emitiram notas de repúdio ao narrador.

Além disso, diversos comentários e reposts de Sérgio Maurício em publicações ligadas a extrema-direita foram relembrados. Nesta segunda-feira, 24, o narrador da Band, que acumula outras polêmicas, desativou seu perfil na rede social.

tinha uma rapaziada decepcionada com o sergio mauricio sendo q ele ja não parecia alguém "maneiro"... pic.twitter.com/swh3yNkIzb

Erika Hilton ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja posts com críticas a Sérgio Maurício:

O Portal Aston Martin Brasil não compactua com qualquer forma de preconceito. Viemos a público manifestar nossa indignação diante das falas transfóbicas proferidas por Sérgio Maurício. @esportenaband @bandsports @BandTV @BandJornalismo pic.twitter.com/TDDSRyFMuF

Deixamos aqui nosso total repúdio as atitudes do narrador Sérgio Maurício.



É totalmente inadmissível que, em pleno 2025, uma figura pública e influente como ele, use suas redes sociais para disseminar desrespeito e comentários ofensivos a uma comunidade ou pessoa.



