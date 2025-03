Gafe de Maria Beltrão na Globo revolta telespectadores

Apresentadora revelou o resultado antes da hora - Foto: Divulgação

A apresentadora Maria Beltrão cometeu uma grande gafe ao divulgar a identidade dos participantes do programa "The Masked Singer Brasil" antes do tempo, neste domingo 23.

Em suas redes sociais ela acabou revelando que era Jade, personagem que interpretava na competição, além de expor quem eram os mascarados por trás de Catarina e Petruchio, que são a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo.

O único problema é que o programa é exibido em horários diferentes ao redor do Brasil. No Rio de Janeiro, a atração vai ao ar às 13h55, porém, em outros locais como Belo Horizonte e São Paulo, ele foi transmitido depois das 15h30.

Então, quando Beltrão fez a postagem, o resultado já havia sido transmitido no Rio, mas ainda estava em segredo no restante do Brasil. Nas redes, alguns fãs do programa criticaram: "Alguém avisa a Maria Beltrão que aqui ainda não tinha saído o resultado?", escreveu um internauta. "Não acredito que ela entregou o jogo assim", publicou outro.