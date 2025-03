Novo amor? Dona Déa dá beijão na Globo e declara: "Dou um bom caldo"

NO DOMINGÃO

Déa Lúcia surpreendeu público com beijão - Foto: Reprodução | Globo

Dona Déa Lúcia surpreendeu o público do Domingão com Huck, da Globo, com um beijo que deu em um participante da plateia. Tudo aconteceu durante o quadro de humor de Rafael Portugal e Ed Gama.

Tudo aconteceu quando Ed Gama foi até a plateia para perguntar quem desejava reproduzir cena de edredom do BBB 25.

Um homem levantou a mão e disse que era ator: "Tambem trabalho como idoso de programa... Gosto tudo do que é de época". Ed Gama reagiu: "Eu tenho uma cosia de época maravilhosa para apresentar ao senhor".

O humorista, então, levou o rapaz até a mãe de Paulo Gustavo. A plateia gritava a palavra "beija" e ela respondeu se achou o homem bonito: "Olha, só vou falar depois que experimentar... Ele é bonito".

Os dois trocaram um beijão e a mãe do humorista comentou: "Ainda dou um bom caldo", antes de dar um novo selinho.