Após participação na Globo, Déa Lúcia acusa Carlinhos Maia de transfobia

Polêmica envolvendo Carlinhos Maia e Liniker ganhou mais um capítulo nesse final de semana - Foto: Divulgação | Globo e Reprodução | Instagram

A polêmica envolvendo Carlinhos Maia e Liniker ganhou mais um capítulo nesse final de semana. Isso porque Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, fez uma publicação em seu Instagram criticando o comportamento do influenciador digital, que esteve no palco do ‘Domingão com Huck’, na Globo. Em dezembro, Carlinhos trocou o pronome de Liniker enquanto ouvia uma canção da artista.

Dona Déa disse estar do lado da cantora. “Liniker, seu trabalho e sua arte me transformam e me emocionam. Você é uma das maiores artistas que tenho o prazer de conhecer ao longo da minha vida. ‘Eu vou viver minha vida cantando pro povo. Que é quem me ama muito mais do que você’. Obrigada por existir, resistir e espalhar amor e arte pelo mundo. Um beijo carinhoso, Déa Lúcia”, escreveu.

Leia o pronunciamento completo:

“Hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar com relação ao que deveria ser a obrigação de todas, todos e todes: respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa.

Neste domingo foi ao ar o programa Domingão com Huck, em que o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia fez uma participação como convidado. Eu me emocionei com sua história e com a fala da mãe do artista. O programa foi gravado no início de dezembro para ir ao ar no mês de janeiro, período em que nós, que trabalhamos no Domingão com Huck, estamos de férias. Não conhecia a história de Carlinhos Maia e foi nesta ocasião que o conheci pessoalmente.

Como mãe de um filho e uma filha LGBTQIA+, Paulo Gustavo e Juliana, pela própria experiência, sou sabedora dos preconceitos, desrespeitos e violências que pessoas da comunidade LGBTQIA+ sofrem todos os dias. A história de vida de Carlinhos Maia me sensibilizou porque representa a história e a luta de centenas de milhares de pessoas. Para mim, trata-se deste entendimento.

Contudo, o que muito me entristeceu foi que, no último dia 24 de dezembro, o mesmo humorista e influenciador digital postou em seu perfil um vídeo em que desrespeita a cantora e atriz Liniker. Ao se fazer de desentendido quanto ao pronome correto para se referir à artista, Carlinhos Maia não só cometeu uma violência contra Liniker, mas também contra toda a população trans, que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada.

Certamente não à comunidade LGBTQIA+, que, apesar do humorista ter desdenhado no post em que pediu desculpas à Liniker — fazendo questão de frisar que as desculpas não se dirigiam à comunidade LGBTQIA+ —, é essa mesma comunidade que, ao longo de uma história de muita luta, vem conquistando direitos. A garantia por lei do casamento homoafetivo, de casais homoafetivos poderem ter filhos (por adoção ou por técnicas de reprodução assistida), de registro de dupla maternidade ou paternidade, são algumas das mais recentes conquistas da comunidade LGBTQIA+ e que só foram possíveis por meio de um processo histórico de lutas.

Por último, é importante dizer que este meu posicionamento rechaça a ideia de “cancelamento”. Não acredito que, desta forma, possamos promover transformação. Como mãe de filhos LGBTQIA+ e comprometida com a causa, acredito que é pelo amor, o acolhimento, o respeito e o conhecimento que verdadeiramente nos transformamos e, assim, também a sociedade.

Desse modo, a ignorância e o desdém irresponsavelmente enaltecidos por muitos deveriam se transmutar em força motriz para querer aprender e adquirir conhecimento sobre algo que diz respeito a todos nós enquanto sociedade e, especialmente, às pessoas LGBTQIA+, onde Carlinhos Maia se inclui”.

Carlinhos Maia denunciado

Em dezembro de 2024, o influenciador Carlinhos Maia foi denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) por transfobia contra a cantora Liniker em sua conta no Instagram, que tem 34 milhões de seguidores.

A queixa foi feita por dois órgãos de defesa da comunidade LGBTQIA+ no Nordeste, que confirmaram a informação à coluna após um story de Carlinhos viralizar nas redes sociais.

O caso está nas mãos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), que é um órgão que atua na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Agora, o MPF analisa a denúncia e provas apresentadas para instaurá-la.

Tudo aconteceu em uma viagem de Natal, na qual Carlinhos trocou o pronome de Liniker enquanto ouvia uma canção da artista. “Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker. Dele! Mas ele cantou como dela com Priscila Senna do Recife, vou botar a música, o que importa é a música”, disparou Carlinhos Maia. O influenciador apagou o vídeo após a repercussão.