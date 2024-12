Pablo Marçal troca urnas pelos palcos e fica mais próximo do SBT

Marçal deve ser o novo contratado da emissora - Foto: Reprodução/Youtube/AchismosTV

Candidato derrotado nas eleições municipais de São Paulo, Pablo Marçal recebeu uma boa avaliação dos diretores do SBT que acompanharam os testes feitos por ele nos estúdios da emissora, na capital paulista.

Caso o contrato seja realmente firmado, o ex-coach deve ser anunciado como atração da emissora em 2025. A previsão é que o anúncio aconteça nos próximos dias, de acordo com informações da coluna F5, do jornal Folha de S.Paulo.

Leia também

>> Pablo Marçal encaminha filiação ao União Brasil

>> "Pode prejudicar o Brasil", dispara Marçal sobre fim da escala 6x1

>>PF indicia Pablo Marçal por uso de documento falso contra Boulos

Marçal deve ficar à frente do comando do novo formato do programa Casos de Família, que se assemelhará aos programas familiares dos Estados Unidos.