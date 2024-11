Pela 1ª vez na história, Globo anuncia continuação de novela famosa

Walcyr Carrasco - Foto: Globo | Divulgação

A TV Globo aposta alto em um projeto inédito para o próximo ano: a continuação de uma de suas novelas de maior sucesso no horário das seis. A nova produção, ambientada na década de 1950, promete trazer de volta a maioria dos personagens originais e preservar o clima leve e rural que cativou os espectadores em 2016.

Com estreia prevista para 9 de junho, ela entrará no lugar de Garota do Momento, que ocupará a faixa das seis a partir de 4 de novembro, substituindo No Rancho Fundo.

Leia mais:

>>> É namoro? José Loreto revela relação com Luísa Arraes após flagra

>>> Marina Sena faz revelação ousada sobre troca de nudes com namorado

>>> Atriz revela intimidade e fala sobre masturbação: “Gemer alto”

Intitulada Êta Mundo Melhor!, essa sequência é a primeira da história da emissora, dando continuidade à novela Êta Mundo Bom!, de Walcyr Carrasco. O protagonista Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, retorna à trama em busca de descobrir o paradeiro de seu filho, dando início a uma nova jornada repleta de reviravoltas e encontros emocionantes.

'Êta Mundo Bom!' | Foto: Globo | Divulgação

A produção, que se estenderá até o final de janeiro de 2026, traz novamente a essência da primeira fase, com o humor, as lições de vida e o ambiente caipira.

Walcyr Carrasco, que assina a continuação, promete uma história cheia de surpresas e referências à primeira fase, equilibrando nostalgia com novos conflitos.