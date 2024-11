Atriz revela intimidade e fala sobre masturbação: “Gemer alto”

Samara Felippo falou sobre o prazer feminino - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Samara Felippo revelou a sua intimidade e falou sobre temas como masturbação, uso de vibradores e ejaculação feminina, chamada de squirt. Nessa terça-feira, 29, ela participou do programa Exaustas, que apresenta no YouTube ao lado de Carolinie Figueiredo e Giselle Itié.

“A gente não é nada sem sexualidade. Ela é uma parte integral da existência humana e pode influenciar na maneira que a gente sente, se relaciona, se enxerga, entende o mundo ao nosso redor”, disse ela.

Na oportunidade, ela falou sobre autodescoberta e falou que conheceu o seu prazer de forma “muito inocente”. “Quem nunca teve um boneco que você se esfregava, uma quininha do sofá, um travesseirinho mais durinho? Eu tinha o fofão amor”, revelou.

Samara Felippo também falou sobre o prazer feminino e deu detalhes da potência do seu orgasmo. “Por isso comecei falando ‘que saudade de gemer alto’. Porque descobri, inclusive aos 40 anos, que a minha potência no orgasmo é outra. Só descobri o squirt depois dos 40 com o meu vibrador”, contou.

A atriz completou: “Mas é bom lembrar, parceiros, não tenham o vibrador como seu inimigo, ok? Torne ele o seu aliado. O cara tem que entender que talvez ele nunca te leve ao squirt, por exemplo, e ter squirt também não quer dizer que uma mulher goze mais que a outra. Ele e o vibrador juntos, são magníficos”.