Perseguidor de Isis Valverde pagou detetive para achar dados pessoais

Isis Valverde vinha sendo perseguida há mais de 20 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em depoimento, o homem que perseguia a atriz Isis Valverde há mais de 20 anos confessou à polícia ter contratado um detetive particular para obter informações pessoais sobre Isis. Ele foi preso, na terça-feira, 16, dentro do condomínio da artista, localizado em Joá, zona oeste do Rio de Janeiro.

O homem disse ter feito a contratação para conseguir dados como telefone e endereço. Além disso, relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes locais. As investigações apontam que, desde o início do ano, ele teria adotado um comportamento obsessivo.

Terceiro contato

A prisão, realizada por agentes da Das (Delegacia Antissequestro), ocorreu no momento em que o homem havia retornado ao endereço da atriz. Essa já era a terceira tentativa de contato direto com Isis Valverde.

Os policiais foram acionados, montaram um cerco tático e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime de perseguição. O nome dele não foi divulgado.

Isis Valverde faz agradecimento

A equipe da atriz enviou para a CNN Brasil um pronunciamento no qual Isis Valverde agradece à polícia pela prisão do indivíduo. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, disse.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.