'Quem Ama Cuida': Adriana decide desmascarar inimigos em próximo capítulo

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Os próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’ prometem novas reviravoltas. Buscando vingança pela sua condenação injusta, Adriana (Letícia Colin) arma um novo ataque contra Ademir (Dan Stulbach).

A injustiçada, revela a Mau Mau (João Victor Gonçalves) que pretende colocar o advogado para flagrar Dora (Mariana Ximenes) com André (Henrique Barreira).

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Isso acontece após Dora procurar Pedro (Chay Suede) para contar que foi omissa na época do julgamento e que acredita na inocência de Adriana.

Após isso, ela desabafa e pede perdão à protagonista. Durante esse período, a personagem de Mariana Ximenes continua preocupada com a chance de Ademir descobrir seu romance com André.

Ao observar o cenário, Adriana decide agir contra os personagens e fará com que Ademir veja Dora com o amante, colocando o relacionamento no centro do próximo passo da sua vingança.