"Renascer": Mariana terá final inédito chocante; saiba qual

Ambientada na Bahia, a novela "Renascer", da Globo, chega ao fim nesta semana trazendo desfechos inéditos para vários de seus personagens, incluindo um final diferente para Mariana (Theresa Fonseca).

Na versão original de 1993, Mariana se afastava de todos após a morte de José Inocêncio e deixava a cidade, desaparecendo sem deixar rastros. No entanto, nesta nova adaptação, ela permanecerá na região, finalmente conquistando o que sempre desejou.

Segundo informações do Jornal O Globo, esse novo final será proporcionado por João Pedro e Sandra. Após o falecimento de José Inocêncio, os dois resolvem surpreender Mariana com um presente inesperado: a antiga casa de Belarmino. Ao encontrá-la no bar de Norberto, eles a surpreendem, revelando que a propriedade agora pertence a ela.

Em um momento simbólico, João Pedro e Sandra mostram a Mariana uma carroça com dois burros. Sem entender inicialmente o que está acontecendo, Mariana logo recebe a chave da casa de Belarmino e descobre que a casa é dela. Empolgada, ela sobe na carroça e segue rumo à nova fase de sua vida, na casa que agora pertence à sua família.

Capítulo 193 - Segunda-feira, 2 de setembro

Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Capítulo 194 - Terça-feira, 3 de setembro

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 4 de setembro

Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.

Capitulo 196 - Quinta-feira, 5 de setembro

Capítulo 197 - Sexta-feira, 6 de setembro

Capítulo 198 - Sábado, 7 de setembro

Reapresentação do último capítulo.