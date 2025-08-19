Repórter da Record tem celular roubado ao vivo; veja

Beatriz Casadei é repórter da Record TV - Foto: Reprodução | Record TV

A repórter Beatriz Casadei, da Record TV, teve o celular roubado em São Paulo enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo na Marginal Pinheiros, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, nesta terça-feira, 19.

O roubo aconteceu por volta das 6h25, quado a jornalista iria fazer uma participação no programa Balanço Geral e estava com o aparelho na mão para poder ler o texto. O criminoso passou de bicicleta e roubou o celular da vítima em uma ação rápida.

De acordo com o apresentador do programa, Eleandro Passaia, a jornalista está bem. Após o roubo, ela foi à delegacia registrar a ocorrência.

Veja o momento:

Repórter famosa é demitida da Record Bahia

A Record Bahia segue promovendo reformulações em sua equipe de jornalismo, o que tem resultado na saída de nomes conhecidos da imprensa local. A mais recente demissão foi a da repórter Maíra Portela, que atuava no programa Balanço Geral, atualmente sob novo comando após a saída de José Eduardo.

Maíra deixa a emissora após quase 13 anos de atuação. Em suas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem de despedida e agradecimento, marcando o encerramento de um longo ciclo profissional.

"Alguns caminhos nos constroem, outros nos preparam para seguir adiante. Um desses caminhos chegou ao fim: encerro um ciclo de quase 13 anos na Record Bahia. Foram 12 anos e 9 meses de dedicação ao jornalismo diário", escreveu.

A jornalista destacou os aprendizados durante o período na emissora. "Nesse tempo, vivi diferentes fases, enfrentei desafios, cresci, me reinventei, e tenho a certeza de que fiz o meu melhor. Agradeço a todos os colaboradores, de todos os setores, que estiveram comigo nessa caminhada e contribuíram, cada um à sua maneira, para essa trajetória".

Encerrando a publicação, Maíra sinalizou que novos rumos já estão sendo traçados. “Agora é hora de abrir novas portas. Sigo com projetos em andamento e a mesma paixão por comunicar, investigar e contar histórias com responsabilidade e sensibilidade. Os caminhos mudam, mas o propósito permanece!”, finalizou.