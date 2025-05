Repórter da TV Bahia alega ter sofrido racismo ao entrar em prédio na Pituba

Felipe contou que estava com vestimentas formais - Foto: Reprodução | Redes sociais

O jornalista Felipe Oliveira, repórter da TV Bahia, denunciou ter sido vítima de racismo ao tentar realizar uma entrevista em um prédio localizado na Pituba, bairro nobre de Salvador. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 12, ele desabafou sobre a situação, que definiu como um claro exemplo de racismo estrutural.

"Ao chegar na portaria, eu disse primeiro nome e o número do apartamento. E a pergunta que eu recebi na devolutiva foi: 'é serviço?'. Pra muita gente pode parecer uma pergunta normal, mas a gente sabe que é o racismo estrutural", iniciou o jornalista.



Felipe contou que estava com vestimentas formais e apenas buscava acesso ao apartamento onde entrevistaria uma fonte. Mesmo assim, foi imediatamente associado a um prestador de serviços. "É como se pessoas pretas só pudessem estar naquele local como prestadores de serviço. Provavelmente, se fosse uma pessoa branca chegando no mesmo horário que eu cheguei, com a roupa social como eu estava, o porteiro não se sentisse à vontade pra fazer essa pergunta", refletiu.

Em seu depoimento, o repórter destacou como o racismo está enraizado na estrutura social e como isso impacta diretamente o cotidiano da população negra. "Durante muito tempo, a teoria da hierarquia das raças foi colocando as pessoas negras como inferiores às outras pessoas. Fazia sentido pra determinado grupo da sociedade, mas depois isso foi derrubado através de estudos científicos. Infelizmente, nas entrelinhas, mesmo tanto tempo depois, essa teoria continua a valer na nossa sociedade nada mais é do que o racismo estrutural", declarou.

Ao final do vídeo, Felipe reforçou o apelo por consciência e preparo dos profissionais que atuam nesses espaços. "Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra promover reflexão mesmo. Pra que você síndico, converse com a sua equipe, prepare os funcionários. Para que você, pessoa física, também converse sobre esse assunto. É uma coisa muito simples, mas isso é capaz de destruir o dia de uma pessoa negra. Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e provavelmente não vai ser a última", finalizou.

Veja o desabafo: