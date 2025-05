Final de Tieta: novela termina com cena chocante; entenda

Tieta é baseada no romance Tieta do Agreste, do escritor baiano Jorge Amado - Foto: Reprodução | Rede Globo

O último capítulo da novela 'Tieta' será exibido nesta sexta-feira, 16, no programa Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, com um final surpreendente. No fim, uma tempestade de areia toma conta de Santana do Agreste, cidade fictícia onde se passa a trama, soterrando tudo, da igreja à praça central.

O adeus a Santana do Agreste

A sequência final da novela marca a inauguração do complexo turístico da cidade, com direito a circo comandado por Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira) e o retorno triunfal de Tieta (Betty Faria), que volta sozinha como convidada de honra. No entanto, a celebração se transforma em caos quando a tempestade de areia chega de forma repentina, assustando os moradores, que tentam escapar em vão.

O evento reúne todo o elenco, incluindo personagens que já haviam saído de cena, como Perpétua (Joana Fomm), Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos) e até o major, marido falecido da vilã. O trio assiste à destruição de longe, em um toque quase fantasioso.

O véu de Tieta

Ao final, a cidade desaparece completamente, soterrada pelas dunas. A única coisa que resta é o icônico véu de Tieta, que surge em Mangue Seco, encerrando a novela com um plano simbólico. O letreiro simplesmente anuncia: “Fim”.

Aguinaldo Silva explica por que acabou com tudo

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o autor Aguinaldo Silva revelou que a decisão por esse final radical foi pensada para impedir qualquer continuação da novela. Segundo ele, havia rumores nos bastidores de que a Globo planejava transformar Tieta em um seriado.

“Já no final, o Paulo Ubiratan [diretor] disse para mim: ‘Pense numa maneira de encerrar a novela de tal maneira que não seja possível fazer um seriado’. Ninguém escapa, nem mesmo o autor, porque eu estava presente na cena e, como todo mundo de Tieta, fui coberto pela areia, que assim dá um fim definitivo à novela. Não sobra nada, só uma duna enorme. E assim Tieta acaba", explica.

Um clássico de Jorge Amado

Tieta foi exibida originalmente entre 1989 e 1990 e é baseada no romance Tieta do Agreste, do escritor baiano Jorge Amado. Com direção de Paulo Ubiratan e colaboração dos autores Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, a novela foi um fenômeno de audiência e agora também figura entre as reprises de maior sucesso da década.

Na próxima semana, o Vale a Pena Ver de Novo inicia a reapresentação de A Viagem (1994), que dividirá a faixa com Tieta até o encerramento da trama.