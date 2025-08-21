Resumo de Dona de Mim: Próximo capítulo da novela, nesta sexta, 22 de agosto

Jaques em cena de Dona de Mim - Foto: Divulgação | Globo

Dona de Mim, novela das sete da Globo, segue chamando a atenção com as suas reviravoltas. Confira o resumo do próximo capítulo da trama, que vai ao ar nesta sexta-feira, 22.

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro.

Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

Os próximos capítulos de Dona de Mim

Sábado, 23/8 (Capítulo 100)

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho.

Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

Segunda, 25/8 (Capítulo 101)

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara.

Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.