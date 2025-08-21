Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Resumo de Dona de Mim: Próximo capítulo da novela, nesta sexta, 22 de agosto

Folhetim das 19h tem reviravoltas em capítulo

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/08/2025 - 19:50 h
Jaques em cena de Dona de Mim
Jaques em cena de Dona de Mim -

Dona de Mim, novela das sete da Globo, segue chamando a atenção com as suas reviravoltas. Confira o resumo do próximo capítulo da trama, que vai ao ar nesta sexta-feira, 22.

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

Os próximos capítulos de Dona de Mim

Sábado, 23/8 (Capítulo 100)

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho.

Leia Também:

Fora da Globo? Rodrigo Faro causa dor de cabeça na Dança dos Famosos
Cauã Reymond diz que pode se afastar das novelas depois de Vale Tudo
Final feliz para Fátima em Vale Tudo? Bella Campos revela

Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

Segunda, 25/8 (Capítulo 101)

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem. Gisele e Ayla fazem as pazes. Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê. Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara.

Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan. Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

capítulo de Dona de Mim Dona de Mim Globo trama de Dona de Mim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jaques em cena de Dona de Mim
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Jaques em cena de Dona de Mim
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Jaques em cena de Dona de Mim
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Jaques em cena de Dona de Mim
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x