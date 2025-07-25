NEGRITUDES
Rita Batista fala sobre luta por reconhecimento de paternidade
Apresentadora esteve no Festival Negritudes em Salvador
Por Agatha Victoria e Luan Vítor | Portal Massa!
O Festival Negritudes, realizado em Salvador nesta quinta-feira (24), contou com a presença de diversos nomes do entretenimento e da cultura. Uma das figuras que marcou presença no evento foi a apresentadora Rita Batista.
Em conversa com o Grupo A TARDE, a baiana contou sobre o seu processo de reconhecimento paterno, que corre em segredo de justiça.
Rita cresceu sem a presença de seu pai biológico. Quando teve seu primeiro filho, Martim, ela iniciou um processo judicial em busca do seu reconhecimento paterno. Segundo Rita, todos têm o direito de saber sua origem.
“Toda pessoa tem o direito de saber de onde veio, e num país onde mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, é uma questão de cidadania. Não basta só buscar, fazer o DNA e ir na audiência. Tem também o processo do reconhecimento de paternidade, é mais do que o nome no documento…”, afirmou a global.
Aos 46 anos, Rita encoraja as mulheres a recorrerem à Justiça para o reconhecimento de seus filhos por parte dos pais, mas não esconde que o processo não é simples ou indolor.
Ela chega a considerar a parte jurídica, de contratar as autoridades para iniciar o reconhecimento, a mais fácil. Já conhecer o genitor é o que torna o processo difícil.
“Se aproximar de um homem que negou essa paternidade, que disse textualmente que não era pai daquela menina ou daquele menino”, de acordo com ela, essa é a parte do processo que mais leva ao desgaste emocional.
Por seguir em sigilo de justiça, Rita afirma que não pode dizer muito mais, mas defende que as pessoas sigam até o fim em seus processos.
Sabedoria espiritual
Para além da TV, nas redes sociais Rita Batista é conhecida por seus conselhos de vida e sua sabedoria espiritual. Mas, de onde vêm tantos saberes? Segundo ela, diferentes mantras de vastas culturas a levam à expansão em diversos setores da vida.
De Fraternidade Branca a mantras indianos, a apresentadora sentiu o resultado de todos esses rituais e achou que deveria compartilhar com os outros, citando até mesmo em seu livro, 'A vida é um presente', um guia de mantras para o dia a dia.
“Eu quis expandir para as pessoas, porque se funcionava comigo, funcionava com qualquer pessoa. Então é fazer e acreditar."
Em seu Instagram, os seus quadros de conselhos fazem sucesso, sendo um dos mais esperados por seus seguidores.
