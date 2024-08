Rivais? Globo coloca Xuxa e Angélica para disputa forte na TV; entenda

Xuxa e Angélica estarão em disputa em quadro do Domingão - Foto: Divulgação | HBO

O público da Globo será surpreendido em breve com uma batalha muito inesperada entre Xuxa e Angélica, que na década de 1990 disputavam a audiência das crianças na TV.

Angélica revelou nesta sexta-feira, 9, em seus stories do Instagram que será uma das participantes da Batalha de Lip Sync no Domingão com Huck, no próximo dia 18. A sua rival na brincadeira será justamente Xuxa.

Apesar da disputa que irão travar no programa de Luciano Huck, as duas loiras são amigas há décadas e vivem trocando mensagens nas redes sociais.

As duas amigas serão as responsáveis por fazer a estreia da nova temporada do quadro que é um sucesso dentro do dominical. Gil do Vigor, Tati Machado e Nicolas Prattes já estiveram na brincadeira, assim como os filhos de Gugu e Faustão, João Augusto e João Silva, respectivamente.

"Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", comentou Angélica.