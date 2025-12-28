SBT faz mudança na programação infantil e encerra atração; entenda

Emissora vem promovendo alterações na programação - Foto: Reprodução| SBT

Para começar 2026, o SBT vem promovendo diversas mudanças em sua programação. Dessa vez, a emissora decidiu encerrar o programa infantil apresentado por Luccas Neto, após dois anos de exibição.

Segundo informações divulgadas pela coluna F5, do UOL, a atração, que ocupava as manhãs de sábado desde o início de 2024, não teve o contrato renovado para 2026.

A decisão ocorreu devido à falta de resultados satisfatórios e ao alto custo mensal de licenciamento do conteúdo, o que encerrou o vínculo da emissora com Luccas Neto.

Com a saída do programa, o SBT aumentou a duração do "Sábado Animado", comandado por Silvia Abravanel.

Mudanças no quadro

Antes do encerramento, por conta do baixo índice de audiência, o programa já havia passado por alterações, sendo transferido do horário de 11h15 para as 6h da manhã.

Desde a estreia, em março de 2024, a atração vinha decepcionando a emissora, registrando muitas vezes menos de 1 ponto de audiência em São Paulo.

Luccas Neto é conhecido na internet por reunir mais de 40 milhões de seguidores, sendo considerado um dos maiores influenciadores voltados ao público infantil.