Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

SBT faz mudança na programação infantil e encerra atração; entenda

Emissora vem promovendo alterações após baixa audiência

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 14:44 h
Emissora vem promovendo alterações na programação
Emissora vem promovendo alterações na programação -

Para começar 2026, o SBT vem promovendo diversas mudanças em sua programação. Dessa vez, a emissora decidiu encerrar o programa infantil apresentado por Luccas Neto, após dois anos de exibição.

Segundo informações divulgadas pela coluna F5, do UOL, a atração, que ocupava as manhãs de sábado desde o início de 2024, não teve o contrato renovado para 2026.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A decisão ocorreu devido à falta de resultados satisfatórios e ao alto custo mensal de licenciamento do conteúdo, o que encerrou o vínculo da emissora com Luccas Neto.

Leia Também:

Após tratar pneumonia, Galvão Bueno deixa hospital e tranquiliza fãs
BBB 26: ex-participante polêmica pode retornar ao programa
Ex-CNN Brasil, Caio Coppolla é contratado pelo SBT

Com a saída do programa, o SBT aumentou a duração do "Sábado Animado", comandado por Silvia Abravanel.

Mudanças no quadro

Antes do encerramento, por conta do baixo índice de audiência, o programa já havia passado por alterações, sendo transferido do horário de 11h15 para as 6h da manhã.

Desde a estreia, em março de 2024, a atração vinha decepcionando a emissora, registrando muitas vezes menos de 1 ponto de audiência em São Paulo.

Luccas Neto é conhecido na internet por reunir mais de 40 milhões de seguidores, sendo considerado um dos maiores influenciadores voltados ao público infantil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Luccas Neto programa infantil SBT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emissora vem promovendo alterações na programação
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Emissora vem promovendo alterações na programação
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Emissora vem promovendo alterações na programação
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Emissora vem promovendo alterações na programação
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x