Vídeo: carro que levava pacientes para tratamento pega fogo na BR-324

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira, 30, na BR-324. O motorista e os passageiros conseguiram sair do veículo e ninguém se feriu.

O caso aconteceu na região da BR, próxima a entrada de Valéria, no Km 615. Apenas uma parte da via está sendo utilizada, o que causa congestionamento no local.

Segundo informações da Rede Bahia, o carro pertence a Secretaria de Saúde da cidade de Barrocas e levava moradores do município para realizarem tratamentos em unidades de saúde da capital baiana.

Até o momento da publicação desta reportagem, o carro ainda não havia sido retirado.



Vídeo

null Reprodução | Redes Sociais

Acidente

Ainda na BR-324, a manhã de segunda-feira, 29, foi marcada por uma tragédia: pai e filha morreram após um grave acidente entre uma moto, um carro e um micro-ônibus. A causa pode ter sido um derramamento de argamassa na pista, na noite anterior.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Salvar e da ViaBahia, administradora da rodovia, estiveram no local e prestaram socorro aos envolvidos.